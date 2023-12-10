الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات (صور)

طلاب جامعة الأزهر
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات

شهد معهد مجمع الملك فهد النموذجي في مدينة نصر إقبالًا كثيفًا من قبل طلاب الأزهر، وذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 التي بدأت صباح اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية.

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صور لإدلاء شيخ الأزهر بصوته فى انتخابات الرئاسة

وشهدت لجنة المعهد إقبالًا كثيفًا جدًا من قبل طلاب الأزهر، مما أضطر قاضي اللجنة إلى تعليق التصويت لحين انتظام وترتيب الإجراءات الخاصة بالتصويت في ظل التواجد الكثيف لطلاب الأزهر الشريف.
وفي الجانب الآخر، شهدت لجنة مدرسة عباس العقاد الثانوية إقبالًا كبيرًا من طالبات جامعة الأزهر المغتربات في الوقت الحالي، حيث توافدن عليها في وقت مبكر من صباح اليوم، وحتى قبل بدء الوقت المحدد للتصويت، من أجل الإدلاء بأصواتهن.

طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات
الأزهر الانتخابات الرئاسية طلاب الأزهر تعليق التصويت جامعة الأزهر

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