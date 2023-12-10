طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات (صور)

شهد معهد مجمع الملك فهد النموذجي في مدينة نصر إقبالًا كثيفًا من قبل طلاب الأزهر، وذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 التي بدأت صباح اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية.

وشهدت لجنة المعهد إقبالًا كثيفًا جدًا من قبل طلاب الأزهر، مما أضطر قاضي اللجنة إلى تعليق التصويت لحين انتظام وترتيب الإجراءات الخاصة بالتصويت في ظل التواجد الكثيف لطلاب الأزهر الشريف.

وفي الجانب الآخر، شهدت لجنة مدرسة عباس العقاد الثانوية إقبالًا كبيرًا من طالبات جامعة الأزهر المغتربات في الوقت الحالي، حيث توافدن عليها في وقت مبكر من صباح اليوم، وحتى قبل بدء الوقت المحدد للتصويت، من أجل الإدلاء بأصواتهن.

طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات

طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات

طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات

طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات

طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات