الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

صور لإدلاء شيخ الأزهر بصوته فى انتخابات الرئاسة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أدلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصوته الانتخابي في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بلجنة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة، بمصر الجديدة، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري هو واجبٌ وطني من أجل رسم مستقبل وطننا الحبيب مصر.

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شيخ الأزهر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 ( فيديو )

وبدأت اليوم الأحد أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث تُجرى الانتخابات خلال ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء من 10 إلى 12 ديسمبر.

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أيام الانتخابات الرئاسية

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