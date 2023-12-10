صور لإدلاء شيخ الأزهر بصوته فى انتخابات الرئاسة

أدلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصوته الانتخابي في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بلجنة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة، بمصر الجديدة، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري هو واجبٌ وطني من أجل رسم مستقبل وطننا الحبيب مصر.

وبدأت اليوم الأحد أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث تُجرى الانتخابات خلال ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء من 10 إلى 12 ديسمبر.

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر