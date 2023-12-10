شيخ الأزهر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 ( فيديو )

أدلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك حسبما عرضت "إكسترا نيوز" لقطات حية على الهواء مباشرة.

انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.