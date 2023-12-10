الانتخابات الرئاسية 2024.. أهالى أحياء مصر القديمة والجديدة يحتشدون أمام اللجان بكثافة

توافد عدد مكثف من أهالي أحياء مصر القديمة ومصر الجديدة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية على اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم.

واصل اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وسناء محمود سكرتير عام الحي، وجميع الأجهزة المعنية المتابعة على جميع اللجان الانتخابية بالحي، للتصدى لأى مخالفات أو تعديات تعوق العملية الانتخابية أمام المقرات.

تأتي الأعمال تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وبمتابعة المهندسة چيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بشأن المرور والمتابعة لأول أيام الانتخابات الرئاسية.

كما واصل رؤساء أحياء محافظة القاهرة جولاتها لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ باستمرار متابعة محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بصوتهم.

وتابع اللواء حسام لبيب محمد خميس رئيس حى مصر الجديدة، وسكرتير حى مصر الجديدة والإشغالات والعلاقات العامة، سير العملية الانتخابية ومراجعة المقرات الانتخابية بمصر الجديدة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.