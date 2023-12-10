الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الكهرباء: المشاركة بالانتخابات تثبت تمسك المواطنين بالمحافظة على المكتسبات الدستورية

وزير الكهرباء يدلي
وزير الكهرباء يدلي بصوته في العاصمة الإدارية

أدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بلجنته الانتخابية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأكد الدكتور محمد شاكر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، عقب الادلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة هامة لإظهار التكاتف والتلاحم الشعبي من خلال حرص المصريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم وحبهم لوطنهم، كما تثبت تمسك المواطنين بالمحافظة على المكتسبات الدستورية التي منحتها لهم الجمهورية الجديدة.

المشاركة الإيجابية بالانتخابات لاستكمال الإنجازات 

وأضاف وزير الكهرباء أن مصر تسير بخطى ثابتة وناجحة في خطط التنمية المستدامة والمشروعات القومية العملاقة الجارية بالبلاد، ما يحتم على أبناءها المشاركة الإيجابية بالانتخابات لاستكمال تلك الإنجازات التي تحققت في وقت قياسي.

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ودعا الدكتور محمد شاكر شعب مصر، ممن لهم حق الإنتخاب، إلي المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الرئاسي المهم، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم وصياغة مستقبلهم فى ظل المناخ الديمقراطي الذى تتمتع به بالبلاد.

الانتخابات 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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