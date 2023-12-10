أبرزهم منى العساسي.. مثقفون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى العديد من المبدعين المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها إجراء العملية الانتخابية.

ومن جانبها قالت الكاتبة الروائية منى العساسي، "إن التصويت الانتخابي حق مشروع لكل مواطن، ومعنى اننا نشارك بالادلاء باصواتنا فهذا يعني اننا على الطريق الصحيح في بناء دولة الديمقراطية، والتمسك بحقوقنا في المشاركة السياسية، هذا الحق الذي ظل مهضوما ومهدرا خاصة للمرأة المصرية على مدى فترات من تاريخ الدولة المصرية.

وتابعت العساسي أن معنى نزول المثقفين المصريين للإدلاء بأصواتهم لا يعني إلا أن قناعتنا واحدة بأن ممارسة الحق الانتخابي هو الطريق الأول والسلمي في التعبير عن حقوقنا السياسية واختيار من يمثلنا في رئاسة مصر.

من جهته قال الكاتب القاص والروائي فتحي سليمان لـ"الدستور": "لانتخابات الرئاسية هى رسالة من الشعب للقيادة !!! وما أشار إليه مراكز البحوث والدراسات تعتني بالنتائج لأنها لسان حال المجتمع الصادق، الإدلاء بالصوت أهم بند في العقد الإجتماعي والفرز الحقيقي يمنع قيام الاضطرابات الشعبية ومظاهرات الغضب.



هذا الإقبال الذي نشهده على الانتخابات الرئاسية رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشارع المصري يشير إلى أن المواطنين المصريين يسعون دوما لحالة الاستقرار.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.