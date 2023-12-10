فى مشهد لافت للأنظار.. أم تصطحب رضيعها عند تصويتها فى الانتخابات الرئاسية

وسط توافد المواطنين على لجنة مدرسة فاطمة عنان في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لفتت أم الأنظار أثناء حمل رضيعها حيث لم تمنعها رعايته من المشاركة في الاستحقاق الرئاسي 2024.

وقالت فدوى شريف، في تصريحات صحفية، إنها حرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بصحبة رضيعها "محمد"؛ لأنه واجب وطني.

اللحظة الفارقة في حياة الوطن

وأكدت فدوى أن رعايتها لرضيعها لم تمنعها من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، بل حرصت على اصطحابه معها ليكون شاهدًا على تلك اللحظة الفارقة في حياة الوطن.

المرشحون للانتخابات الرئاسية

تشهد الانتخابات الرئاسية تنافس 4 مرشحين هم: (المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري)، وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، تضم 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، وتستقبل الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التسعة مساءً.

كما تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.