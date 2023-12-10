رئيس هيئة قضايا الدولة يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أدلى صباح اليوم الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة رقم 12 بالدقي التي يرأسها المستشارة شرين حمد وكيل هيئة قضايا الدولة.

ورافقه كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

الانتخابات الرئاسية 2024



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

تتابع غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، متابعة فتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد جرت خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص الهيئة على مشاركة أكبر قدر ممكن من المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية في متابعة الاستحقاق الانتخابي، إيمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به، وأن هذا النوع من المتابعة يمثل جزءا مهما من العملية الانتخابية، فضلا عما يحققه من إمكانية الاستفادة بأية ملاحظات قد ترد في تقارير المنظمات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أربعة مرشحين هم: ـ

ـــ المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة.

ــ المرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس.

ـــ المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

ـــ المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز النخلة.