الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أدلى صباح اليوم الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة رقم 12 بالدقي التي يرأسها المستشارة شرين حمد وكيل هيئة قضايا الدولة.

ورافقه  كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

الانتخابات الرئاسية 2024


يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

تتابع غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، متابعة فتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد جرت خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص الهيئة على مشاركة أكبر قدر ممكن من المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية في متابعة الاستحقاق الانتخابي، إيمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به، وأن هذا النوع من المتابعة يمثل جزءا مهما من العملية الانتخابية، فضلا عما يحققه من إمكانية الاستفادة بأية ملاحظات قد ترد في تقارير المنظمات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أربعة مرشحين هم: ـ 
ـــ المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة.

ــ المرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس.
ـــ المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.
ـــ  المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز النخلة.

 

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني هيئة قضايا الدولة المستشارة شرين حمد الانتخابات الرئاسية إدارة التفتيش الفني محمد حسن الأمين العام

مواد متعلقة

"قضايا الدولة" تنعش خزينة الدولة بقرابة مبلغ 19 مليون فروق رسوم جمركية

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

سر الحرب المعقمة.. كيف يرى الإسرائيليون الوضع الكارثى فى غزة؟

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

الأونروا: إسرائيل تمهد لطرد سكان غزة بشكل جماعى إلى مصر

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي