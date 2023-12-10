الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"برهامي" يُدلي بصوته.. قيادات حزب النور يُشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

ياسر برهامي يُدلي
ياسر برهامي يُدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

شارك عدد من قيادات حزب النور في التصويت بـ الانتخابات الرئاسية 2024، حيث توحهوا إلى مقار الاقتراع برفقة أبنائهم يحملون لافتات باسم الحزب تدعو للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

وأصدر حزب النور بيانًا، أعلن فيه عن عددٍ من اللقاءات التشاورية مع الأمانة العامة وأمانات المحافظات، وانتهت بجلسة تصويت للهيئة العليا لاتخاذ قرار بشأن دعم أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024.

"برهامي" يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 

وشارك الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، وهو يدلي بصوته في الاستحقاق الرئاسي  داخل مقر لجنة مدرسة العقيد علي المصري الابتدائية المشتركة بدائرة المنتزه أول محافظة الإسكندرية.

أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

طلاب جامعة قناة السويس يحتشدون أمام لجان الوافدين للمشاركة بانتخابات الرئاسة

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

حزب النور السلفيين اللقاءات التشاورية الانتخابات الرئاسية 2024 اللجنة الفرعية الكشوف الانتخابية

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