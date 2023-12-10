الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

طلاب جامعة قناة السويس يحتشدون أمام لجان الوافدين للمشاركة بانتخابات الرئاسة

طلاب جامعة قناة السويس
طلاب جامعة قناة السويس

وفرّت جامعة قناة السويس، أتوبيسات لنقل الطلاب الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مع تنسيق نقل الطلاب المغتربين للإدلاء بأصواتهم، في 10 لجان للمغتربين بمحافظة الإسماعيلية.

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وحرص الطلاب على الإدلاء بأصواتهم حيث احتشدوا أمام مقار اللجان.

وكانت جامعة قناة السويس عقدت عدد من الندوات التوعوية لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏حشد‏‏ و‏نص‏‏

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات الرئاسة المصرية مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

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