الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية ترصد سير الساعات الأولى في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

رصدت فضائية القاهرة الإخبارية سير الانتخابات الرئاسية في محافظة الإسماعيلية.

وقالت سلسبيل سليم، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الإسماعيلية، إن هناك حضور قوي للمرأة المصرية والشباب والكثير من الناخبين في محافظة الإسماعيلية، متابعة أن تم توفير وتهيئة وتأمين جميع مقار اللجان الانتخابية، منوهة إلى وجود ما يقرب من مليون ناخب وناخبة.

وأشارت إلى تسهيل وتيسير العملية الانتخابية أمام الناخبين خاصة ذوي الهمم الذين قدمت الكثير من التسهيلات لهم، منها الكراسي المتحركة والمظلات ومساعدة القاضي على إتمام هذه العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن عدد اللجان داخل محافظة الاسماعيلية بـ 10 لجان عامة لمتابعة سير العملية الانتخابية بشكل يومي بالإضافة 270 مركزا انتخابيا، فيما يوجد 284 لجنة فرعية على مستوي مدن ومراكز المحافظة، بجانب 10 لجان للوافدين من المحافظات الاخري حتي يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات.

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