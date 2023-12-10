مقرر الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: المصريون لديهم وعي يستحقون عليه الشكر

أدلي الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، بصوته فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل أحد اللجان في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

منظر مشرف

وأكد "صبري"، في تصريحات له اليوم، إن الشعب المصري لديه وعي يستحق عليه الشكر وعنده احساس بالخطر والتحدي والمشهد يستحق الشكر، ونحن أمام منظر مشرف وتأكيد على أن الشعب مع الدولة المصرية ومع المستقبل.

ودعا الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة، لكى نبعث رسالة للعالم بأن جميع فئات الشعب المصرى على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأشاد مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي بالحوار الوطني، بالدور الكبير الذى تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة، لكي تخرج الانتخابات بالمظهر الحضاري الذي يليق بمصر وتاريخها.

استمرار عملية التصويت

وانطلقت صباح اليوم انتخابات الرئاسة المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

إشراف قضائي كامل

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري)