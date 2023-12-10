رئيس كهرباء مصر العليا يقود مسيرة من العاملين للمشاركة في الانتخابات

قاد المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، مسيرة حاشدة ضمت قيادات الشركة وجموع غفيرة من العاملين بمختلف قطاعات الشركة للتأكيد على ضرورة وأهمية المشاركة فى العرس الانتخابى الذى تشهده البلاد مع بداية اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية والتي ستستمر لمدة 3 أيام.

وأكد رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ضرورة توفير وسائل المواصلات اللازمة لنقل جموع العاملين من العمل إلى مقار اللجان الانتخابية وتذليل أى عقبات، مشيدا بالمجهودات المبذولة على مدار الفترة الحالية من قطاعات الشركة المختلفة وخاصة التشغيل والتحكم والشئون الفنية والتجارية والمشروعات التى تساهم فى نهضة الشركة وتحقيق الاستقرار بين قطاعاتها المختلفة.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.