الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسن يصطحب زوجته للإدلاء بأصواتهم في بني سويف

المسن وزوجته
المسن وزوجته

اصطحب الزوج وهبه غالي البالغ من العمر 80 عاما زوجته عدليه إبراهيم 76 عامًا للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية بمدرسة الجزيرة المرتفعة ببندر بني سويف في أول أيام الانتخابات.

وأكد الزوج أنه أصر على اصطحاب زوجته للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على الرغم من ظروفهما المرضية معبرين عن سعادتهما بالمشاركة من أجل البناء والتنمية والأمن والاستقرار داخل مصر.

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وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

بني سويف الانتخابات الرئاسية التصويت مصر التنمية والأمن

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