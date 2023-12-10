الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي مدينة 15 مايو يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة 15 مايو، إقبالًا كثيفًا من الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك منذ الساعات الأولى من بدء فتح لجان الاقتراع.

وأجرى الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حي 15 مايو، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لجميع المقار الانتخابية؛ للوقوف على مدى جاهزية المقار ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة والإشغالات، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

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وأشاد رئيس الحي، بوعي المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفاعلية في الانتخابات إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي، كما شهدت لجنة الوافدين بمركز شباب مجاورة 7، تجمعات كثيفة وإقبال من المواطنين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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أهالي عرب راشد بحلوان يتوافدون للتصويت في الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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