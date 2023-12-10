سامح الصريطي: المصريون يدركون أهمية المشاركة في الانتخابات واختيار الرئيس القادم

قال الفنان سامح الصريطي، إن الشعب المصري مدرك أهمية مشاركته في الانتخابات الرئاسية لاختياره الرئيس القادم.

وأضاف الصريطي في مداخلة للقناة الأولى المصرية: "الشعب المصري في هذه اللحظات يعرف الظروف التي تمر بها مصر، والعالم كله أنظاره تتجه نحو مصر والمنطقة بشكل عام".

وتابع: "الشعب المصري أيضًا يدرك دور مصر فيما يحدث إقليميًا، ويرى أن الشعوب كلها تتحرك مع القضية الفلسطينية" مشيرًا إلى أن النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر مهم جدًا في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة من تهديدات وأخطار.

رسالة للعالم كله

واستكمل: "يجب أن يقول العالم كله إن الشعب المصري إيجابي ويلتف حول قيادته ويؤدي واجبه بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري" مشيرًا إلى أن المصريين يدركون أن العالم كله ينظر إليهم في هذه الانتخابات.

وأكد سامح الصريطي أن نزول الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية هو رسالة للعالم كله أكثر ما هو إعطاء صوت، وهذا وعي طبيعي لأن الشعب يعرف طبيعة المرحلة التي نمر بها.

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.