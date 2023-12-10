عمال الخدمات الادارية.. يتصدرون مشهد " عرس "أم الدنيا" الديمقراطى

فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية :

سجل عمال الخدمات الادارية والاجتماعية نموذج سياسى تاريخى من حيث الاقبال والمشاركة فى الحياة السياسبة من خلال الادالاء باصواتهم فى صباح اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية..حيث احتشد الالاف منهم أمام مقار اللجان الانتخابية لاختيار رئيس " ام الدنيا '..صرح بذلك هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال.

قال " المهيرى ' فى تصريحات صحفية له من داخل غرفة العمليات المركزية ان مشهد احتشاد العمال امام اللجان الانتخابية لاختيار رئيس " مصر ' القادم يؤكد انه لا صوت يعلو فوق صوت المصلحة العليا للبلاد بانحيازهم الكامل لتادية الواجب نحو الوطن وانهم طامحون فى الحفاظ على مزيد من الاستقرار الذى ينعم به الوطن.

اضاف ان انحياز العمال لانتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يدور فى فلك الوعى الوطنى الذى يتمى ويزيد من دوران عجلات الانتاج ويرسخ لمصر القوية الحديثة من خلال تنفيذ اضخم اجندة مشروعات قومية سجلت قيم مضافة عظيمة لوطننا الابى مصر.

اكد استمرار غرف العمليات المركزية والفرعية على مستوى المواقع النقابية بكل محافظات الجمهورية فى رصد ومتابعة سير فاعليات الحركة النخابية وسط ملحمة وطنية يسجلها عمال مصر وفى القلب منهم الخدمات الادارية اصحاب الالتزام والعهد والاصرار بالوفاء فى انتخاب رئيس وطنى محب لبلده قدم الكثير ولديه من الاستراتيجيات القومية لاستكمال بناء وتعمير الجمهورية الجديدة والمضى قدما نحو تحديث وتطوير البناوات فى شتى المجالات.

وفى نفس السياق أكد مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل المحافظة نزول العمال للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية كحق اقره الدستور بنظام التناوب حفاظا على سير واداء العمل بالهيئة..مؤكدا ان انتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بات هز الاصل المستدام لاستكمال حركة الاعمار وزيادة الانتاج بالجمهورية الجديدة.

يذكر ان لجنة غرفة العمليات تضم هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة مشرفا عاما وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى امين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام ومختار أبو الفتوح عضو مجلس ادارة النقابة لشئون الاعلام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس الادارة عن الشباب وخالد رأفت امين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد للنقابة أعضاء.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.