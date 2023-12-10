الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد أجواء الانتخابات الرئاسية 2024 من أمام اللجان بالقليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رصدت "القاهرة الإخبارية" الأجواء من أمام اللجان في الساعات الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في محافظة القليوبية.

وقالت زينب شبل، مراسلة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن هناك حشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين على مراكز الاقتراع من العنصر النسائي وكبار السن والشباب، متابعة أن الكتلة التصويتية بالقليوبية تتجاوز الـ30 مليون ناخب موزعين على أكثر من 366 مركزًا انتخابيًا، و44 لجنة عامة و16 لجنة فرعية.

وتابعت شبل أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في القليوبية 9 لجان للمغتربين، الذين يرغبون فى الإدلاء بأصواتهم من جميع محافظات مصر، بسبب عدم قدرتهم على الإدلاء بأصواتهم في مقر الإقامة.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً على مدار 3 أيام، بدءًا من اليوم وحتى الـ12 من ديسمبر الجاري، في خامس انتخابات رئاسية تعددية مباشرة منذ عام 2005.

وانطلقت عملية التصويت بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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