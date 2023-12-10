مسؤول عسكري أردني يؤكد استمرارية عمل الطواقم الطبية الأردنية وتأديتهم لواجبهم بغزة

صرح مسؤول عسكري أردني، بأنه لا توجد إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء تعرض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 جنوب غزة لسقوط شظايا.

سقوط شظايا وقنابل دخانية على مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص

وأكد خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، تعرضت لسقوط شظايا وقنابل دخانية أمس جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، لافتًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تؤكد استمرارية عمل الطواقم الطبية وتأديتهم لواجبهم الإنساني في قطاع غزة.