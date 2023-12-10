إقبال كبير على التصويت بانتخابات الرئاسة في القاهرة الجديدة

أجرى المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة مارثوان سير العملية الانتخابية لرئاسية الجمهورية، موضحًا أنه بلغ عدد لجان التجمع الأول نحو 17، بينما بلغ عدد لجان التجمع الثالث نحو 9 لجان، والتجمع الخامس 12 لجنة، وبالعاصمة الادارية 4 لجان.

وقال عبد الرؤوف، في تصريحات لـ"الدستور"، إن لجان مدينة القاهرة الجديدة شهدت إقبالا ملحوظا منذ صباح اليوم، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى لتيسير التصويت.

وقال الغيطي، إن جميع اللجان بالمدينة استقبلت المواطنين وسهلت الإجراءات الانتخابية وتوفير كل سبل الراحة لكبار السن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

جهاز النوبارية الجديدة



وفي سياق متصل قال الدكتور المهندس احمد اسماعيل جبر رئيس الجهاز مدينة النوبارية الجديدة،أن هناك توجيهات لكافة الإدارات المعنية بالجهاز بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالمدينة وقسم الشرطة؛ بمتابعة تجهيزالمقار الإنتخابية بمدينة النوبارية الجديدة،

وأضاف المهندس أحمد أسماعيل، أن استقبلت اللجان الانتخابية الناخبين صباح اليوم، وتذليل كافة المعوقات التى تطرأ أثناءالعمليةالإنتخابية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، وذلك قبل إنطلاق إنتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها أيام: "الأحد، الإثنين والثلاثاء" الموافق ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر الجارى

أوضح، أن مدينة النوبارية الجديدة بها عدد ثلاث لجان رئيسيه بالاضافه الى تجهيز دار المناسبات لتكون مقر للجنه العامه لفرز الاصوات بالمدينه

أضاف الدكتور المهندس احمد اسماعيل جبر أنه تم توفير جميع سُبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والمقاعد والكراسى المتحركة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.

وأشار إلي أن هناك متابعة وجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الإنتخابية بجميع أحياءالمدينة بصحبه مدير الاداره التعليميه بمدير الاداره الصحيه وعدد من رموز المدينه والاحزاب السياسيه،

وقد وجه رئيس الجهاز برفع درجة الإستعداد القصوى للإنتخابات الرئاسية وتوافر اطقم التشغيل وصيانه والكهرباء وتجهيز المولدات وتكثيف اعمال النظافه والزراعه حول اللجان.

كما أشار رئيس الجهاز انه تم إختيار اللجان الإنتخابية الفرعية بالدور الأرضى بالمدارس وقريبة من الباب الرئيسى تيسيرًا على المواطنين.. مناشدًا سكان المدينة بالمشاركة في إنتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه واجب وطني واستحقاق دستوري يجب المحافظه عليه.

الشيخ زايد

أكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق على الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بالمدينة، وإتمام كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الإنتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جميع اللجان الإنتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين غدا الأحد في أولى أيام الإنتخابات والمقرر عقدها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الحالي، مؤكدًا على أهمية

المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات من شأنها أن تعكر سير العملية الانتخابية ، مناشد رئيس الجهاز المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

جهاز مدينة بدر

قام المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينه بدر والمهندس سيد سلامة نائب رئيس الجهاز والسيد المحاسب سامح سمير ناشد معاون رئيس الجهاز والسيد الاستاذ ياسر عبد الله مدير ادارة الامن ومحمد عبد العزيز مدير ادارة الاحياء بجولة تفقدية للمقار الانتخابية بالمدينة استعدادا لانتخابات الرئاسة

حيث شملت الجولة المرور على المقار والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة والادارات التنفيذية بالمدينة وشملت الجولة المرور على عدد 3 من اللجان المختلفة بالمدينة والتى شملت مدرسة نجيب محفوظ ومدرسة الفردوس ومدرسة طه حسين



كما وجه المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينه بدر بضرورة التنسيق المستمر بين جهاز المدينة ومديري المدارس والجهات المعنية لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كافة الاستعدادات خلال عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي كما وجه رئيس الجهاز، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للإدارات التنفيذية والامن لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الانشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.