الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية: الحشود الانتخابية تعكس مدى نزاهة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أن حشود المصريين الذين نشهدهم في جميع لجان محافظة الإسماعيلية يعكس مدى نزاهة الانتخابات الرئاسية تنفيذًا للدستور وهذا ما نراه بتطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الدستورية حق دستوري وواجب وطني وواجب شرعي يجب علينا جميعا أن نشارك فيه بإيجابية وذلك دعما للاستقرار والإنجازات التي تتم على أرض الوطن، مناشدًا جميع المصريين بالمشاركة في الانتخابات حتى تنعم مصرنا في الأمن والأمان والسلم والسلام لتظل مصر بلدنا لها ريادة بين دول العالم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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