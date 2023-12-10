الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتقديم الإسعافات الأولية.. 5 فرق ثابتة ومتحركة للهلال الأحمر أمام اللجان بمطروح

الإسعافات الأولية
الإسعافات الأولية

قال علاء جمال مسئول الشباب والتطوع، بالهلال الأحمر المصري فرع مطروح، لـ"الدستور" أنه تم الدفع بعدد 4 فرق ثابتة وفرقة متحركة لتقديم خدمات الاسعافات الأولية بالإضافة إلي تأسيس غرفه عمليات على مدار الساعة لسرعة التواجد على الأرض.

وأوضح مسئول الشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصري، أن الفرق تتضمن أعضاء من فرق الطوارئ والخلفيات الطبية المدربين للتعامل بفاعلية مع المواقف الطارئة.

مصر تنتخب الرئيس 

وانطلقت عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

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