أعلام وأغانٍ وطنية بانتخابات الرئاسة فى شبرا مصر

اصطف المئات من أهالي شبرا مصر أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في أجواء حماسية يملؤها حب مصر.

وحرص الناخبون على رفع أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي. وحرص رجال الأمن على تنظيم الناخبين أمام اللجان لمنع حدوث تكدسات بين الأهالي.

وشهدت بعض اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المسئولين عن تأمين مقرات اللجان الانتخابية.