الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أعلام وأغانٍ وطنية بانتخابات الرئاسة فى شبرا مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

اصطف المئات من أهالي شبرا مصر أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في أجواء حماسية يملؤها حب مصر.

وحرص الناخبون على رفع أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي. وحرص رجال الأمن على تنظيم الناخبين أمام اللجان لمنع حدوث تكدسات بين الأهالي.

وشهدت بعض اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المسئولين عن تأمين مقرات اللجان الانتخابية.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

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