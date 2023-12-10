مسيرات حاشدة لمستقبل وطن بأسيوط لحث المواطنين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية

انطلقت منذ قليل مسيرات حاشدة لأمانات مراكز حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط وكذلك من مقرات نواب الهيئة البرلمانية للحزب متجهة إلى اللجان الانتخابية للتصويت وحث المواطنين على النزول للمشاركة فى انتخابات الرئاسة التى انطلقت اليوم وتستمر لثلاثة أيام.

وأكد المشاركون فى هذه المسيرات، دعمهم للعملية الانتخابية مطالبين بضرورة نزول كل مواطن له حق الانتخاب حتى يشهد العالم كله على وقفة الشعب المصرى بكل أطيافه خلف قائده لاستكمال مسيرة التنمية فى الوطن.

وأشار أمين المحافظة المهندس ياسر عمر، إلى أن مسيرات حاشدة نظمتها أمانات مستقبل وطن فى المراكز والأقسام وكذلك أعضاء البرلمان نواب وشيوخ وهى مشاركة من الحزب لدعم العملية الانتخابية ودعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي الذى عبر بالوطن إلى بر الأمان خلال السنوات الماضية ويستكمل المسيرة فى ولاية رئاسية جديدة داعيا إلى النزول بقوة والمشاركة الإيجابية من كل أطياف المجتمع المصرى.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.