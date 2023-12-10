الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مسيرات حاشدة لمستقبل وطن بأسيوط لحث المواطنين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت منذ قليل مسيرات حاشدة لأمانات مراكز حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط وكذلك من مقرات نواب الهيئة البرلمانية للحزب متجهة إلى اللجان الانتخابية للتصويت وحث المواطنين على النزول للمشاركة فى انتخابات الرئاسة التى انطلقت اليوم وتستمر لثلاثة أيام.

وأكد المشاركون فى هذه المسيرات، دعمهم للعملية الانتخابية مطالبين بضرورة نزول كل مواطن له حق الانتخاب حتى يشهد العالم كله على وقفة الشعب المصرى بكل أطيافه خلف قائده لاستكمال مسيرة التنمية فى الوطن.

وأشار أمين المحافظة المهندس ياسر عمر، إلى أن مسيرات حاشدة نظمتها أمانات مستقبل وطن فى المراكز والأقسام وكذلك أعضاء البرلمان نواب وشيوخ وهى مشاركة من الحزب لدعم العملية الانتخابية ودعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي الذى عبر بالوطن إلى بر الأمان خلال السنوات الماضية ويستكمل المسيرة فى ولاية رئاسية جديدة داعيا إلى النزول بقوة والمشاركة الإيجابية من كل أطياف المجتمع المصرى.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏حشد‏‏ و‏نص‏‏

 

قد تكون صورة ‏‏‏٧‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

 

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏حشد‏‏

 

 

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏

 

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏حشد‏‏

 

 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏حشد‏‏ و‏نص‏‏

 

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏حشد‏‏

 

مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية دون أية مشكلات

توافد كبير من المواطنين أمام اللجان الانتخابية بأسيوط (صور)

محافظ أسيوط يكشف خطة القوافل المجانية بقرى "حياة كريمة" في 3 مراكز

على أنغام "أنا دمي فلسطيني".. أهالي أسيوط ينددون بجرائم الاحتلال في غزة (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

مادلين طبر تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي