الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسير بشكل طبيعي.. محافظ مطروح يتابع انتظام سير العملية الانتخابية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

اطمئن اللواء خالد شعيب محافظ  مطروح، على بدء فتح اللجان الانتخابية في كافة المقرات والمراكز على مستوى  المحافظة  من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وتابع انتظام سير العملية الانتخابية وفتح الأبواب لاستقبال الناخبين وبدء التصويت خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية  التى تستمر خلال المدة 10، 11، 12 ديسمبر الجاري.

 

وتابع  المحافظ منذ بدء الدقائق الأولى لعملية التصويت، انتظام اللجان وفتح أبوابها أمام الناخبين، وبدء عملية التصويت داخلها، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي في كافة اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية، مشددا على  رفع درجة الاستعداد القصوى من  كافة أجهزة المحافظة مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة  خلال فترة الانتخابات وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية لتذليل أى معوقات  وتوفير كافة سبل الراحة أمام الناخبين.

 

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية واعتبار ذلك واجب وطنى للحفاظ على الوطن  لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وإرسال رسالة للعالم بأكمله بمدى وعى المصريين بحقوقهم الدستورية.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

وزيرة التضامن تُدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

 

 

 

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