الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزيرة التضامن تُدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

نيفين القباج،
نيفين القباج،

أدلت نيفين القباج، وزيرة التضامن، بصوتها في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في لجنتها الانتخابية بمدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

ولفتت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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