محافظ أسيوط: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية دون أية مشكلات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اللجان الانتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بـ 457 لجنة فرعية موزعين على 15 لجنة عامة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة، وسط تأمين أمني مكثف من قوات الشرطة.

وترأس محافظ أسيوط غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية وفتح اللجان في اليوم الأول .

وأكد المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في التاسعة تمامًا بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين وسط تواجد أمني لتأمين اللجان وعمليات التصويت، موضحًا أنه لم تحدث أى مشكلات من شأنها عرقلة عمليات التصويت، مؤكدًا على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستعداد التام بالتنسيق مع كافة الجهات لادارة العملية الانتخابية والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية، والمتابعة المستمرة لعملية التصويت بكافة اللجان بالمحافظة من خلال غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازم والتي تم تشكيلها لمتابعة الانتخابات حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات الفرز بمراكز المحافظة في نهاية اليوم الثالث لعمليات التصويت.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024 لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية بها (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز) مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي لتأمين اللجان الانتخابية، وتحديد أماكن ومسارات دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تسهل تحقيق التنظيم الجيد وسلامتهم، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي، مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز مقار اللجان العامة للانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال 2 مليون و955 ألف و21 ناخبا من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، مع تخصيص لجان للوافدين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط