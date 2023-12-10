حلمى النمنم لـ"الشاهد": فيتو الإخوان على تولى المناصب سقط فى عهد الرئيس السيسى

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جزء من مواجهة الرئيس السيسي للفكر الإخواني في خطاب التنصيب بقوله "إنه لا توجد مؤسسات موازية ولا توجد مكاتب موازية ولا توجد أجهزة موازية، فقد تحولت هذه القضية إلى نوع من الموازاة للدولة".

وأضاف حلمي النمنم خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه على سبيل المثال، قبل 2011 يقولون إن الإخوان لا يأتون بمسؤول لكنهم يملكون أن يضعوا "فيتو" على أي شخصية تأتي، معقبًا: "قيل لي بأننا لن نأتي بك لتمسك رئيس تحرير جريدة وأنت تغضب الإخوان إلى هذه الدرجة".

وأوضح أن هذا الفيتو سقط في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أول رئيس يسقطه، مؤكدًا أن فيتو الإخوان الإرهابية على من يتولى المناصب سقط في عهد الرئيس السيسي.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.



