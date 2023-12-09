حلمى النمنم لـ"الشاهد": قانون دور العبادة الموحد أكبر انتصار بتجديد الخطاب الدينى

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن وزارة الثقافة لم يكن لديها تكليف رسمي حول قضية تجديد الخطاب الديني، ولم تكن ضمن التكليفات لكننا عملنا عليه مبكرًا.

وأضاف، "النمنم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يعتبر أن أكبر انتصار في قضية تجديد الخطاب الديني، هو الإنجاز الذي حققته الحكومة في الفترة الرئاسية الأولى، وهو قانون "دور العبادة الموحد".

وأكد أن هذا القانون نزع الفتنة الطائفية في مصر، ويعتبر أهم خطوة عملية في التجديد الخطاب الديني لأنه كانت توجد قنبلة من عام 1972 ولم تعد موجودة، مشيرًا إلى أن جزءًا من مشاكلنا يتعلق بالتشريعات، فنحن نحتاج لها.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.