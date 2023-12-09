السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل أمان واستقرار مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

دعا الإعلامي أحمد موسى، المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن برنامجه غدًا سيقوم بمتابعة سير العملية الانتخابية من الثامنة صباحًا.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن نزول الشعب المصري للمشاركة في انتخابات الرئاسة هي بمثابة رسالة للعالم أجمع، مؤكدًا أنه يتوقع أن يكون هناك توافد كبير وكثافة عالية بالانتخابات.

متوقع تحقيق رقم قياسي في الانتخابات الرئاسية

وتابع، أنه سيكون هناك رقم قياسي في الإقبال على اللجان، لأن الانتخابات تأتي في ظروف استثنائية وتحديات ومحاولات لابتزاز مصر، مشيرًا إلى أن وجود المصريين بكثافة أمام اللجان أمر مهم، وسيكون صوت كل منهم في غاية الأهمية والنزول سيكون من أجل هذا الوطن.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو من أجل أمان وسلامة واستقرار مصر وحماية لها ولقرارها ومقدراتها، وسط محاولات رهيبة لابتزاز مصر.

أحمد موسى انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي استقرار مصر أمان وسلامة

مواد متعلقة

"حماة المستقبل" يدشن غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

قيادي بـ"مستقبل وطن": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أحمد موسى يكشف تفاصيل قرار الكهرباء بوقف تخفيف الأحمال خلال أيام الانتخابات

متى يجوز مد عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية؟.. أحمد موسى يوضح

تزيين سيارات الأجرة بالغربية باللافتات لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

رئيس "ماعت": المشاركة فى الانتخابات تشعر المواطن بتأثيره

تقرير غربى: الانتخابات الرئاسية المصرية بداية لمستقبل أفضل

الأكثر قراءة

أحمد موسى يحذر من اغتيال أنطونيو جوتيريش من قِبل الموساد الإسرائيلى

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

عاجل.. 6000 إصابة خطيرة بين صفوف جيش الاحتلال حتى اليوم

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

أحمد موسى يستعين بأخبار موقع "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟