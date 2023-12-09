أحمد موسى يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل أمان واستقرار مصر

دعا الإعلامي أحمد موسى، المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن برنامجه غدًا سيقوم بمتابعة سير العملية الانتخابية من الثامنة صباحًا.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن نزول الشعب المصري للمشاركة في انتخابات الرئاسة هي بمثابة رسالة للعالم أجمع، مؤكدًا أنه يتوقع أن يكون هناك توافد كبير وكثافة عالية بالانتخابات.

متوقع تحقيق رقم قياسي في الانتخابات الرئاسية

وتابع، أنه سيكون هناك رقم قياسي في الإقبال على اللجان، لأن الانتخابات تأتي في ظروف استثنائية وتحديات ومحاولات لابتزاز مصر، مشيرًا إلى أن وجود المصريين بكثافة أمام اللجان أمر مهم، وسيكون صوت كل منهم في غاية الأهمية والنزول سيكون من أجل هذا الوطن.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو من أجل أمان وسلامة واستقرار مصر وحماية لها ولقرارها ومقدراتها، وسط محاولات رهيبة لابتزاز مصر.