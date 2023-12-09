متى يجوز مد عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية؟.. أحمد موسى يوضح

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل الاستعدادات النهائية لبدء عملية الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن وزارة الداخلية وضعت خطة لتأمين العملية الانتخابية داخل جميع محافظات مصر.

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة ومؤسساتها المعنية تتابع عن كثب خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024، وأن دور وزارة الداخلية لا ينحصر فقط في عملية التأمين، ولكن التسهيل على المواطنين، ومساعدة الناخبين على الإسراع من وتيرة سير العملية الانتخابية.

وأضاف أن عملية الانتخابات ستبدأ من التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، مشيرًا إلى أنه يمكن مد فترة التصويت حال زيادة الإقبال في الفترة المسائية.

اللجان الفرعية ليست معنية بإعلان نتائج الانتخابات

وأكد أن اللجان الفرعية ليست معنية لإعلان نتائج الانتخابات، لأنها من سلطات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، وأنه لا يوجد إعلان نتائج قبل يوم 18 ديسمبر، وما قبل ذلك هو حصر لعدد الأصوات فقط داخل اللجان.