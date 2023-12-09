"القاهرة الإخبارية": وصول 90 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبر رفح اليوم

قال مصطفي عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن معبر رفح يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

المساعدات لقطاع غزة

وأكد مصطفى عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم وصول الآن 90 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبر رفح، ويتم تفريغها الآن من أجل الذهاب بها إلى قطاع غزة.

وأضاف في حديثه، أن معبر رفح استقبل اليوم 10 حالات من المصابين الفلسطينيين، وذلك من أجل تلقي العلاج في المستشفيات المصرية في محافظة سيناء، وذلك لأن مستشفيات القطاع كادت أن تخرج بالكامل عن الخدمة نتيجة غياب المعدات الطبية.

وأشار إلى أنه تم استقبال أكثر من 500 شخص من مختلف الجنسيات منذ بداية الحرب في فلسطين، معبرًا: "الدولة المصرية تعمل على قدم وساق من أجل توصيل المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة مع استقبال الجاليات الأجنبية المختلفة والسماح لهم بالذهاب لأواطنهم من خلال الأراضي المصرية".