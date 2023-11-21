الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدبولى: الرئيس السيسى يقود جهود وتحركات على جميع الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقود جهود وتحركات على كافة الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية، وكانت مصر من أولى الدول التى دعت لعقد قمة القاهرة للسلام لوقف إطلاق النار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى وإدانة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية والرفض التام للتهجير القسرى، وأن حل القضية لن يحدث على حساب مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

 سياسات العقاب الجماعي غير مقبولة ويجب إيقافها فورا

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "كما أكد الرئيس خلال القمة العربية الاستثنائية فى الرياض أن سياسات العقاب الجماعي غير مقبولة ويجب إيقافها فورا، وهناك تحركات فى كافة المسارات لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطينى، واستمرار لدور مصر التاريخي الداعم للقضية وتنطبق من ثوابت راسخة على رأسها الحق العادل للشعب الفلسطيني للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته.

مصر أعلنت إدانتها الكاملة الجرائم التى تمارس بحق الفلسطينيين

وأضاف "مدبولى"، أن الدولة المصرية أعلنت إدانتها الكاملة الجرائم التى تمارس بحق الفلسطينيين والانتهاكات الواضحة للقانون الدولى الإنسانى وكافة المواثيق الدولية، ورفضها استهداف المدنيين، وأكدت مصر رفضها سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل فى كل قطاع غزة، وذلك من خلال تحركات لوقف إطلاق النار يتم بالتنسيق على مدار الساعة لوضع سبيل لحل الأزمة ومن خلال لقاءات عديدة جدا، الرئيس له النصيب الأكبر، مؤكدا أن مصر على ثقة كاملة بأن الأشقاء الفلسطينيين واعون ويدركون تماما أن الموقف المصرى يخدم القضية وأن مصر تقف حائط صد ضد تصفية القضية".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية مجلس النواب

مواد متعلقة

11 ألف طن.. رئيس الوزراء: مصر أوصلت مساعدات لغزة 4 أضعاف ما قدمته جميع دول العالم

رئيس الوزراء أمام النواب: نعمل للتوصل إلى حل دائم لإقامة دولة فلسطينية

رئيس الوزراء للنواب: جهود دعم الأشقاء الفلسطينيين تتم على جميع الجبهات طوال الـ24 ساعة

النائب عزيز مطر: ندعم موقف الدولة المصرية لحماية الأمن القومى المصرى ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين

عبدالمنعم إمام: مَن يزايدون على الدور المصرى لم نرَ منهم شهيدًا واحدًا

نائب شمال سيناء: سيناء خط أحمر ولن نفرط فى حبة رمل منها أو أى شبر من أرض مصر

رئيس دفاع النواب: التهجير القسرى لأهالى قطاع غزة يضر الأمن القومى المصرى

مصطفى بكرى: التهجير القسرى للفلسطينيين بمثابة جريمة حرب

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مواعيد إجازات شهر ديسمبر 2023 الرسمية للعاملون بالقطاعي الحكومي

براءة محامي من تزوير محررين رسمين بالاشتراك مع أمين سر بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”