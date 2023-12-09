يضم آلاف الوثائق الفلسطينية.. كيف استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأرشيف المركزي الفلسطيني؟

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى البلدية الواقع فى وسط مدينة غزة بميدان فلسطين، مما أدى إلى تدميره بشكل كبير واندلاع الحرائق فيه، والتي تشمل مبنى الأرشيف المركزى، كما تم إعدام آلاف الوثائق التاريخية والتي يزيد عمرها عن 100 عام، بحسب تقرير وزارة الثقافة الفلسطينية الثاني منذ اندلاع الحرب على غزة فى السابع من أكتوبر الماضي.

تدمير آلاف الوثائق يزيد عمرها عن أكثر من 100 عام في مدينة غزة

وزارة الثقافة الفلسطينية ذكرت فى تقريرها، أن الاحتلال تعمد قصف مبنى البلدية وهو مبنى ضخم يضم في أجزائه الأرشيف التاريخي وقد تعرض للقصف بشكل مباشر.

وأضافت أن هذا العدوان أدى إلى تدمير آلاف الوثائق يزيد عمرها عن أكثر من 100 عام، والتي تجسد وتحفظ تاريخ العمل البلدي في مدينة غزة العريقة والقديمة.

وأشارت إلى أن هذه الوثائق تعتبر مراجعا لتاريخ العمل البلدي للمدينة وتفاصيل هذا العمل، خاصة لما تحتويه مدينة غزة من بلدة قديمة، وأحياء قديمة معروفة ومشهورة مثل حي الزيتون وحي الدرج وهي شاهدة على تاريخ المكان وحضارته، ووجود الشعب الفلسطيني فيه منذ ما قبل الاحتلال.

واعتبرت أن هذا العمل يهدد التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينة غزة.

وأوضحت الوزارة، أن غزة في هذه الحرب رجعت سنوات إلى الوراء، بسبب ضياع وقصف جزء كبير من إرثها وأحيائها ومبانيها العريقة، خاصة عندما يتم الحديث عن البلدة القديمة في غزة إذ تضم أكثر من 160 مبنى ومسجدا قديما.

تدمير 9 مكتبات ودور نشر وتضرر 21 مركزًا ثقافيًا فلسطينيًا

فقد المشهد الثقافي العديد من المبدعين في مختلف المجالات عُرف منهم حتى اللحظة 28 استشهدوا من بينهم 4 أطفال، ودمرت تسعة دورِ نشر ومكتبات، بالإضافة إلى تضرر عدد من المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عرف منها 21 مركزًا، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة للتدمير بما فيها 20 من المباني التاريخية، من كنائس، مساجد، متاحف ومواقع أثرية، وتدمير وتضرر3 استوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني.