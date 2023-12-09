السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مشاهد الدمار في فلسطين بريشة هؤلاء.. أعمال ومعارض رصدت الحرب على غزة (صور)

من أعمال حلمى التونى
من أعمال حلمى التونى

منذ اندلاع الحرب على غزة فى السابع من أكتوبر الماضى؛ وتطور الأحداث وما آلت إليه الأمور من استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني، ومشاهد الدمار التي لاحقت كافة مناحى الحياة فى قطاع غزة؛ تحركت ريشة بعض التشكيليين أمثال حلمى التوني، ومحمد عبلة؛ وغيرهم لترصد مشاهد الدمار فى قطاع غزة.

 

  10  لوحات لحلمى التوني عن أحداث فلسطين

الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني قال، إنني لم أفكر فى تحويل ما أنتهي إليه من لوحات عن فلسطين إلى معرض.

وأوضح"التوني" فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه وكرد فعل قام برسم نحو 10 لوحات عن فلسطين وبدون قرار؛ قام بنشرها عبر حسابه بموقع" فيسبوك"، وتسائل "التوني" عن موقف الفنانين المصريين لعدم تحركهم أو تأثرهم تجاه ما يحدث فى فلسطين؛ مؤكدًا أنه بمثابة موقف سلبي؛ خاصة وأن الفنان لا بد أن يهتم بالشأن العام وإن كان هناك بعض الفنانين من الشباب تحركوا وقاموا برسم ما يحدث فى فلسطين.

6 لوحات عن غزة لمحمد عبلة

الفنان التشكيلي الكبير محمد عبله، قال إنه انتهى من رسم 6 لوحات عبرت عن مشاهد الدمار فى غزة منذ اندلاع الأحداث فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأوضح "عبلة" فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه بعد الانتهاء من مجمل اللوحات قد يعرضهم فى معرض خاص قريبًا.

20 فنانًا عربيًا من السعودية ومصر واليمن سدوا معاناة الفلسطينيين 

بنهاية شهر نوفمبر الماضى، شارك 20 فنانلا تشكيليًا من مصر والسعودية واليمن ضمن المعرض الجماعي "فلسطين عربية" المقام في جاليري وهبة العطار بالقاهرة.

وتجسد الأعمال المعروضة فى معرض"فلسطين عربية" المأساة والمعاناة التى يعيشها الفلسطينييون عمومًا، والعزيون تحديدًا.

"فلسطين فى الوجدان".. معرض لنقابة الفنانين التشكيليين المصريين

 وفى الخامس من نوفمبر الماضى، افتتحت نقابة الفنانين التشكيليين المصريين، برئاسة الدكتورة صفية القبانى، معرضًا بعنوان "فلسطين فى الوجدان"، لدعم القضية الفلسطينية.

ومن أبرز المشاركين بالمعرض، الدكتور مصطفى الرزاز، والدكتور أحمد نوار، والفنان محمد حجى، والدكتور مجدى عبد العزيز، ومرفت السويفى، والفنان نبيل وهبة، والدكتور مصطفى الرزاز.

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