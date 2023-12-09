الأربعاء.. افتتاح معرض "حواديت منسوجة من حرير" بمركز الجزيرة للفنون

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا للفنانة إكرام عمر تحت عنوان "حواديت منسوجة من حرير"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، على أن يفتتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة، بمقر المركز الكائن في 1 ش الشيخ المرصفي - الزمالك.

من هي إكرام عمر؟

تعد الفنانة إكرام عمر من مواليد القاهرة 1940، أرملة الفنان محمد ممدوح عمار (1928-2012) حصلت على دبلوم من أكاديمية الفنون الجميلة بروما 1966، عملت بتدريس مادة التربية الفنية بأحد المدارس.

وقدمت عددًا من المعارض الخاصة في الرسم بخيوط النسيج بمركز الدبلوماسيين الأجانب بالقاهرة، ومنها معرض بقاعة عايدة أيوب بالجيزة، معرض بقاعة معهد جوته بالقاهرة، معرض بقاعة سامية زيتون بالمعادي، معرض بقاعة خان المغربي، معرض بقاعة سفر خان أبريل، معرض بقاعة ( بيكاسو ) بالزمالك يونيو 2002، وكذلك معرض "إكرام عمر ونجيب محفوظ - ألف ليلة وليلة"، الذي استضافه جاليري "خان المغربي" 2020.

كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية بالقاهرة، الموسوعات المحلية والعالمية المدرج فيها اسم الفنانة، أُدرج اسمها ضمن كتاب (المرأة.. والفن في مصر) للكاتب محمد حمزة، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

معلومات عن مركز الجزيرة للفنون

بحسب الموقع الرسمي لوزارة الثقافة؛ فإن مركز الجزيرة للفنون بمكوناته المختلفة (قصر الأمير عمرو إبراهيم) سابقا يحتل مكانة هامة بما يقدمه من خدمات للساحة الفنية من معارض ومهرجانات وفعاليات دولية ومحلية ، وقد تم افتتاحه فى فبراير 1999.

وبعد تطوير وتحديث المبنى، تم توزيع المسطحات فى الطابقين الأول والثانى والدور تحت الأرضى (البدروم) وفقا للأغراض الوظيفية لمكونات المركز وطراز العمارة الداخلية للمبنى.