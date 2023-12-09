مد فترة المشاركة في مهرجان فن الحُلي بدورته الخامسة حتى 11 ديسمبر

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن مد فترة استلام استمارة المشاركة في مهرجان فن الحلي (الدورة الخامسة) حتى يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، بمركز الجزيرة للفنون، ويمكن لجميع فناني ومصممي الحلي والمجوهرات المصريين الاشتراك في المهرجان من تقديم الاستمارة والمرفقات المطلوبة وتسليمها بمقر المركز الكائن في 1 شارع الشيخ المرصفي الزمالك، أوالتقديم "أونلاين".

كيفية التقدم

لمن يريد المشاركة عليه سحب استمارة الاشتراك من خلال الصفحة الرسمية للمركز على موقع "فيسبوك" وذلك من خلال رابط الاستمارة الإلكترونية https://forms.gle/uujrSxJ5fGdBZ7CV7 أو تسليم استمارة البيانات بالحضور إلى مركز الجزيرة للفنون، مرفقة بأسطوانة مدمجة متضمنة السيرة الذاتية باللغة العربية مختصرة في حدود 5 أسطر في ملف وورد.

تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورة الأعمال المتقدمة على خلفية بيضاء، وملف يشمل (اسم الفنان، الخامات المستخدمة، سنة الإنتاج، الأبعاد، القيمة المادية للعمل ونبذة عن العمل).

الاشتراك في مهرجان فن الحلي

يتاح الاشتراك في مهرجان فن الحلي لجميع المبدعين في فن الحلي، وللفنان حرية استخدام الخامات والمواد المتنوعة التقليدية وغير التقليدية واختيارات التشكيل والصياغة التقليدية والمتقدمة لتحقيق الأغراض الفنية والجمالية والوظيفية.

يجوز للمتقدم المشاركة في حدود 6 قطع منفردة أو مجتمعة على هيئة طاقم وبحد أقصى طاقمين أو طاقم وثلاث قطع منفردة، ويمكن قبول المشاركة بمشروعات التخرج في مجال الحلي والمجوهرات.

ولا بد من تعبئة كافة البيانات في استمارة التقدم للمشاركة ولن تقبل الاستمارات غير المكتملة.

ويتم اختيار الأعمال على مرحلتين؛ الأولى يتم فيها فرز الأعمال من استمارة الاشتراك وصور الأعمال المرفقة على أن يتم إخطار الفنانين الذين جرى اختيار أعمالهم لتقديمها، أما الثانية يتم فيها فرز الأعمال بعد تسليمها وفق البرنامج الزمني، إذ يجري الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين بشكل نهائي.