السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الفنون التشكيلية" يطلق مهرجان فن الحلي بدورته الخامسة.. اعرف شروط الاشتراك وكيفية التقدم

قطاع الفنون التشكيلية
قطاع الفنون التشكيلية

يطلق قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، مهرجان فن الحلي بدورته الخامسة لعام 2023، بمركز الجزيرة للفنون، ويمكن لجميع فناني ومصممي الحلي والمجوهرات المصريين الاشتراك في المهرجان من تقديم الاستمارة والمرفقات المطلوبة وتسليمها بمقر المركز الكائن في 1 شارع الشيخ المرصفي الزمالك، أوالتقديم "أونلاين".

وبحسب الفنان عبد العال محمد عبد العال أستاذ تصميم الحلي والمجوهرات، القومسير العام، في كلمته عن المهرجان: فإن من جماليات الحلي أنها نتاج إنساني هادف لاستمرارية الحياة من خلال وظيفتها التواصلية، فهي تحمل في أشكالها رسالة إلى الآخر، لتلبية غريزة حب بقاء الذات وحب بقاء النوع؛ فالأولى مثلتها التعاويذ والتمائم لحماية الذات والثانية تشكيلية لإثارة وجذب انتباه الآخر والإعلان عن ماهية المتزين بها، لذا تميزت بأشكال ذات مضامين، ولتحقيق هذا الشكل اعتمد الفنان أو المصمم على خصائص النحت أو التصوير أو الاثنين معا، وبالتالي فإن الحلي تأخذ وضعها بين مجالات الفنون التشكيلية من حيث المبادئ والمعالم باستثناء الحجم وأساليب وتقنيات الصياغة والتشكيل، وذلك ما لمسناه في حلي تراثنا المصري على مر الحضارات المصرية.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" شروط الاشتراك وكيفية التقدم في المهرجان..

أولا: شروط الاشتراك في مهرجان فن الحلي

  • يتاح الاشتراك بالمهرجان لجميع المبدعين في فن الحلي.
  • للفنان حرية استخدام الخامات والمواد المتنوعة التقليدية وغير التقليدية واختيارات التشكيل والصياغة التقليدية والمتقدمة لتحقيق الأغراض الفنية والجمالية والوظيفية.
  • يجوز للمتقدم المشاركة في حدود 6 قطع منفردة أو مجتمعة على هيئة طاقم وبحد أقصى طاقمين أو طاقم وثلاث قطع منفردة.
  • يمكن قبول المشاركة بمشروعات التخرج في مجال الحلي والمجوهراتظ
  • ضرورة تعبئة كافة البيانات في استمارة التقدم للمشاركة ولن تقبل الاستمارات غير المكتملة.

ثانيا: كيفية التقدم للمشاركة في مهرجان فن الحلي

  • تسحب استمارة الاشتراك من خلال الصفحة الرسمية للمركز على موقع "فيسبوك".
  • يمكن التقديم من خلال رابط الاستمارة الإلكترونية https://forms.gle/uujrSxJ5fGdBZ7CV7 أو تسليم استمارة البيانات بالحضور إلى مركز الجزيرة للفنون، مرفقة بأسطوانة مدمجة متضمنة السيرة الذاتية باللغة العربية مختصرة في حدود 5 أسطر في ملف وورد، وصورة البطاقة الشخصية وصورة الأعمال المتقدمة على خلفية بيضاء، بالإضافة إلى ملف يشمل (اسم الفنان، الخامات المستخدمة، سنة الإنتاج، الأبعاد، القيمة المادية للعمل ونبذة عن العمل)؛ علما بأن آخر موعد للتقديم هو 7 ديسمبر 2023.
     
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