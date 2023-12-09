السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الذكاء الاصطناعي يشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة.. وخبير يحذر (فيديو)

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

تحدث المهندس وليد عبد المقصود، الخبير في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، عن مخاطر الذكاء الاصطناعي على العقول البشرية والحقوق الشخصية، وعن آخر ما توصل إليه من ابتكارات في هذا المجال.

وقال عبد المقصود، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن الذكاء الاصطناعي يمثل أخطر أنواع الهجمات الإلكترونية، وأنه يمكنه انتهاك خصوصية الأفراد إذا لم يكن هناك وعي بما يحدث، وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يملك ما يسمى بمنطق تفكير الآلة، وهو القدرة على عرض ما يفكر فيه الشخص أمام عينيه، وهو من أحدث ما ابتكره الذكاء الاصطناعي.

وذكر المهندس أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا في العملية الانتخابية، حيث يستطيع تتبع مواقع الناخبين وتحديد مهامهم للتصويت، وذلك من خلال تطبيقات إلكترونية جديدة؛ تعتمد على ما يعرف بـ"الخوارزميات".

واختتم خبير أمن المعلومات قائلا: “الذكاء الاصطناعي اختراع رائع، ولكنه خطير جدا في تطبيقاته، ويمكنه التحكم بأي شخص”، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمنع هذه الهجمات الشرسة.
 

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