وسائل الإعلام العربية والغربية تبرز انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر غدًا

من المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في مصر، غدا الأحد، ولمدة 3 أيام، بعد انتهاء عمليات تصويت المصريين بالخارج الاثنين الماضي، في 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا.

وسلطت العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية الضوء على بدء الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر انطلاقها غدا الأحد.

قناة الحرة

رصدت قناة الحرة في تقرير لها عملية الاقتراع والانتخاب داخل مصر.

كما سردت القناة في تقريرها تجارب العملية الانتخابية سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وأيضا الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

قناة العربية

كما رصدت قناة العربية في تقرير لها أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية غدا في القاهرة، وعدد أيام التصويت.

وأشارت القناة إلي الانتخابات سوف تجري أيام 10، 11، و12 ديسمبر الجاري، عقب إجراؤها في الخارج خلال الأيام الماضية.

وفي تقرير آخر لها، أعلنت القناة تفاصيل العملية الانتخابية وكافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية.

خليجيون نيوز

كما نشر موقع “خليجيون نيوز” تقرير حول الانتخابات الرئاسية في القاهرة، غدا وتفاصيل العملية الانتخابية.

وقال الموقع تستعد نحو 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى جمهورية مصر العربية لاستقبال الناخبين غدا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية.

كما نشر الموقع بيان الهيئة الوطنية المصرية للانتخاب حول قرار تحديد مقار اللجان الفرعية والفرز في الانتخابات الرئاسية المصرية، وقامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية.

العين الإخبارية

كما نشر موقع العين، تقرير حول الانتخابات المصرية وأهميتها في تلك المرحلة.

وتناول موقع العين أبرز أسماء المرشحين للرئاسة المصرية وعدد المقار الإنتخابية.

كما أضاف الموقع الجدول الزمني لسير الانتخابات، وتفاصيل جولة الإعادة إذا تم الإعادة بين المرشحين وكيفية التصويت.

كما نشر الموقع محظورات الصمت الانتخابي الذى بدأ منذ مساء الجمعة، ومحظورات الدعاية الإنتخابية.

صحيفة عكاظ

كما تناولت صحيفة عكاظ السعودية، انطلاق الانتخابات الرئاسية غدا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، تنطلق غدا الأحد الانتخابات الرئاسية المصرية، إذ يخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة مع الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يُرجح أن يُتوج بفترة رئاسية ثالثة.

صحيفة البيان

كما نشرت صحيفة البيان الاماراتية تقرير حول أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا.

وأوضحت الصحيف في تقريرها معلومات حول المرشحين الأربعة للرئاسة المصرية وفي مقدمتهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي

كما لفتت الصحيفة إلي بيان هيئة الانتخابات حول عملية التصويت ومراكز الاقتراع.

موقع بي بي سي

كما نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تقريرا حول الانتخابات الرئاسية المصرية، وأبرز المرشحين، وعدد اللجان والمقار الإنتخابية.