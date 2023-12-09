السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وسائل الإعلام العربية والغربية تبرز انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر غدًا

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية

من المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في مصر، غدا الأحد، ولمدة 3 أيام، بعد انتهاء عمليات تصويت المصريين بالخارج الاثنين الماضي، في 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا.

وسلطت العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية الضوء على بدء الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر انطلاقها غدا الأحد.

txt

محافظ أسيوط: استمرار المتابعات الميدانية للمراكز الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية

قناة الحرة

رصدت قناة الحرة في تقرير لها عملية الاقتراع والانتخاب داخل مصر.

كما سردت القناة في تقريرها تجارب العملية الانتخابية سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وأيضا الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

قناة العربية

كما رصدت قناة العربية في تقرير لها أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية غدا في القاهرة، وعدد أيام التصويت.

وأشارت القناة إلي الانتخابات سوف تجري أيام 10، 11، و12 ديسمبر الجاري، عقب إجراؤها في الخارج خلال الأيام الماضية.

وفي تقرير آخر لها، أعلنت القناة تفاصيل العملية الانتخابية وكافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية.

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. لجان القاهرة جاهزة لاستقبال الناخبين غدًا

خليجيون نيوز

كما نشر موقع “خليجيون نيوز” تقرير حول الانتخابات الرئاسية في القاهرة، غدا وتفاصيل العملية الانتخابية.

وقال الموقع تستعد نحو 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى جمهورية مصر العربية لاستقبال الناخبين غدا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية.

كما نشر الموقع بيان الهيئة الوطنية المصرية للانتخاب حول قرار تحديد مقار اللجان الفرعية والفرز في الانتخابات الرئاسية المصرية، وقامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية.

العين الإخبارية

كما نشر موقع العين، تقرير حول الانتخابات المصرية وأهميتها في تلك المرحلة.

وتناول موقع العين أبرز أسماء المرشحين للرئاسة المصرية وعدد المقار الإنتخابية.

كما أضاف الموقع الجدول الزمني لسير الانتخابات، وتفاصيل جولة الإعادة إذا تم الإعادة بين المرشحين وكيفية التصويت.

كما نشر الموقع محظورات الصمت الانتخابي الذى بدأ منذ مساء الجمعة، ومحظورات الدعاية الإنتخابية.

صحيفة عكاظ

كما تناولت صحيفة عكاظ السعودية، انطلاق الانتخابات الرئاسية غدا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، تنطلق غدا الأحد الانتخابات الرئاسية المصرية، إذ يخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة مع الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يُرجح أن يُتوج بفترة رئاسية ثالثة.

صحيفة البيان

كما نشرت صحيفة البيان الاماراتية تقرير حول أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا.

وأوضحت الصحيف في تقريرها معلومات حول المرشحين الأربعة للرئاسة المصرية وفي مقدمتهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي

كما لفتت الصحيفة إلي بيان هيئة الانتخابات حول عملية التصويت ومراكز الاقتراع.

موقع بي بي سي

كما نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تقريرا حول الانتخابات الرئاسية المصرية، وأبرز المرشحين، وعدد اللجان والمقار الإنتخابية.

الانتخابات الرئاسية مصر تصويت المصريين وسائل الإعلام العربية قناة العربية خليجيون نيوز

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الخطيب يهنئ لاعبي اليد وجهازهم الفني والإداري بالسوبر المصري

الحبس سنة مع الشغل لمتهم في "أحداث الصف"

مركز الفكر والدراسات يشكر «المتحدة».. ويؤكد: المصريون على أعتاب مشاركة تاريخية فى الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟