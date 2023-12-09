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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الانتخابات الرئاسية 2024.. لجان القاهرة جاهزة لاستقبال الناخبين غدًا

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

استعدت اللجان الانتخابية في القاهرة، لاستقبال الناخبين صباح غد الأحد؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي تستمر على مدار ٣ أيام متتالية وتنتهي الثلاثاء المقبل.

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محافظ القاهرة: مقار العاصمة الانتخابية مستعدة لاستقبال انتخابات الرئاسة

وتم تجهيز اللجان الانتخابية في محافظة القاهرة بالشكل الذي يليق بهذا العرس الانتخابي الكبير الذي تشهده مصر، وأيضًا لتوفير جو ملائم للناخبين من خلال وجود أماكن لاستقبال الناخبين تسهيلًا عليهم.

كما شهدت تجهيزات اللجان الانتخابية أماكن وكراسي لمساعدة كبار السن وذوي الهمم تسهيلا عليهم، وتفتح اللجان الانتخابية غدًا الأحد، أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا لبدء العملية الانتخابية.

اللجان الانتخابية الانتخابات الناخبين الانتخابية الانتخابات الرئاسية القاهرة

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