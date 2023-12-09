الانتخابات الرئاسية 2024.. لجان القاهرة جاهزة لاستقبال الناخبين غدًا

استعدت اللجان الانتخابية في القاهرة، لاستقبال الناخبين صباح غد الأحد؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي تستمر على مدار ٣ أيام متتالية وتنتهي الثلاثاء المقبل.

وتم تجهيز اللجان الانتخابية في محافظة القاهرة بالشكل الذي يليق بهذا العرس الانتخابي الكبير الذي تشهده مصر، وأيضًا لتوفير جو ملائم للناخبين من خلال وجود أماكن لاستقبال الناخبين تسهيلًا عليهم.

كما شهدت تجهيزات اللجان الانتخابية أماكن وكراسي لمساعدة كبار السن وذوي الهمم تسهيلا عليهم، وتفتح اللجان الانتخابية غدًا الأحد، أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا لبدء العملية الانتخابية.