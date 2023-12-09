سياسيون يحثون الشعب المصري على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

حث عدد من السياسيين والخبراء والمفكرين، الشعب المصري على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي تنطلق غدًا الأحد ولمدة 3 أيام.

وقال عماد قطارة، استشاري تدريب، خلال تقرير لقناة "إكسترا نيوز" إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر مهم جدًا خصوصًا من جانب الشباب.

وأضاف: "يجب أن تكون مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية فعالة، انزل قول صوتك ورأيك اختار براحتك الصندوق موجود".

فيما قال أحمد كمال الحليوة، استشاري السياسات الصناعية: "لازم يكون لنا دور في بناء مستقبل هذا الوطن، الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري وواجب علينا جميعًا" داعيًا كل فئات الشعب المصري بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما أكد طارق سعدة، رئيس نقابة الإعلاميين، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول إلى اللجان الانتخابية واختيار رئيس مصر القادم واجب وطني على كل مصري ومصرية.

وقال الدكتور عصام الدين هلال، أستاذ أصول التربية المتفرغ، إن هذه الانتخابات تجري خدمة لكل المصريين وأهمهم المواطن العادي التي تقوم على أكتافه نهضة مصر.

وتابع: "لذلك أدعو جميع المصريين إلى المشاركة الفعالة في بناء الوطن بداية من إبداء الرأي في الانتخابات إلى آداء أدوارهم بصدق وإخلاص".

أستاذ قانون دستوري: الانتخابات حق وواجب على المواطن المصري

فيما أكد عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 87 تؤكد أن الانتخابات حق واجب ليس فقط للمواطن بل عليه تجاه دولته الوطنية.

وتابع: "إحنا هننزل علشان هنشارك ونساند دولتنا الوطنية، انزل واختار أي مرشح أنت عاوزه لم يكون معك إلا ضميرك وربنا سبحانه وتعالى عند الاختيار".