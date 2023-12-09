محافظ أسيوط: استمرار المتابعات الميدانية للمراكز الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الجهود واستمرار المتابعات الميدانية من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز للمراكز الانتخابية قبيل بدء الانتخابات الرئاسية بجميع المراكز والمدن للاطمئنان على توافر سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتقام الانتخابات في 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية، لاستقبال 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق والتعاون بين أجهزة المحافظة لإنهاء الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية وإمدادها بالمستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وأوضح أنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالمتابعة والمرور للاطمئنان على الاستعداد في اللجان الانتخابية بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة في اللجان الانتخابية بنطاق المراكز الجنوبية والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة بنطاق المراكز الشمالية وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على تذليل أي معوقات أمام الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أية حالات مرضية طارئة.

وأضاف المحافظ أنه تفقد العديد من اللجان بأحياء شرق وغرب ومراكز ساحل سليم والبدارى للتأكد من نهو كافة الاتسعدادات باللجان الانتخابية لاستقبال عملية االنتخابات والتصويت غدا الأحد والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وفي ذات السياق، تفقد اليوم السكرتير العام المساعد، الاستعدادات النهائية بالمراكز الانتخابية واللجان بمراكز القوصية وديروط ومنفلوط وقراهم رافقه خلالها (محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط)، وتم المرور على بعض المقار واللجان الانتخابية كل في نطاقه للتأكيد على رفع كفاءة الشوارع بصيانة الكشافات والإنارة وتكثيف حملات النظافة ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان الانتخابية والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية فضلًا عن التأكيد على توفير مقاعد وكراسي متحركة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار لتوفير سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم وتوافر كافة سبل الراحة.

كان اللواء عصام سعد قد أطلق حملة "صوتك قوة" لحث ومناشدة المواطنين على المشاركة والنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، موضحًا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

كما أعلن المحافظ في وقت سابق عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة والتنسيق والربط مع الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول حيث تم تخصيص أرقام (2135858/088) أو رقم (2135727/088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها على مدار 24 ساعة.

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