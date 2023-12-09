بالعناوين.. 6 لجان لتصويت الوافدين فى انتخابات الرئاسة بأسيوط

أعلنت محافظة أسيوط عن تخصيص 6 لجان للوافدين لمساعدة المغتربين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووزعت اللجان على لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق، ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.

2 مليون و955 ألفًا و21 ناخبًا بمحافظة أسيوط

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد ناخبين مقيدين بمحافظة أسيوط يصل إلى 2 مليون و955 ألفًا و21 ناخبًا لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية موزعين على 15 لجنة عامة و451 لجنة فرعية و402 مركز انتخابي.

هذا وخصصت أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها على مدار 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن أن جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة جاهزة لاستقبال الناخبين في العرس الانتخابي الهام في تاريخ مصر، وأن المحافظة استعدت بغرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في كل المراكز والأحياء لمتابعة مجريات الأمور طوال أيام الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ بكل القطاعات المختلفة ومنع الإجازات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للجان قبيل الانتخابات بكل المراكز والمدن.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم تقسيم محافظة أسيوط إلى ثلاثة قطاعات لضمان جودة متابعة العملية الانتخابية، حيث تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالمتابعة والمرور للاطمئنان على الاستعداد في اللجان الانتخابية بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة في اللجان الانتخابية بنطاق المراكز الجنوبية والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة بنطاق المراكز الشمالية.