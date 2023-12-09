السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مركز ساحل سليم، لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها وفقًا لخطة تجميل المحافظة، حيث تفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم والذي يجري تنفيذه تحت إشراف مديرية الإسكان وضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وفي إطار اهتمام المحافظة بتنمية المدن ومداخلها ورفع كفاءة الطرق وتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي.

رفع كفاءة بمدخل مدينة ساحل سليم

وتابع محافظ أسيوط أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمدخل مدينة ساحل سليم من اتجاه مجلس المدينة واتجاه الطريق الزراعي السريع للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80% وتشمل أعمال التطوير توسعة المدخل فضلًا عن عمل بوابات من الطوب الفرعوني وتركيب طوب حراري على جانبي حوائط سور المدخل وتركيب بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى تطوير وتدعيم الإنارة للمدخل من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية هذا المدخل كونه واجهة أساسية للمدينة موجهًا بدفع الأعمال وتكثيفها للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، مشددًا على ضرورة الدقة في التنفيذ والإلتزام بالمواصفات القياسية والجودة ومراعاة المظهر الحضاري في كل الأعمال التي تتم وفقًا للإمكانات المتاحة مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشدد على رئيس المركز بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لتلك الأعمال في كل مرحلة من مراحل التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ووضع خطة لاستكمال أعمال التطوير والتجميل بباقي المركز تباعًا بما يتناسب أعمال البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير التي تتم بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، حيث تم تطوير قاعة المجلس التنفيذي الخاصة بالمجلس وإعادة تأهليها ورفع كفاءتها أيضًا وتغيير الأرضيات والمقاعد وتطوير المنصة وذلك ضمن خطة تطوير ديوان للوحدة المحلية.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز ساحل سليم المشروعات التي يجري تنفيذها خطة تجميل المحافظة تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم مديرية الإسكان مشروعات الخطة الأستثمارية

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