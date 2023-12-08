محافظ أسيوط يلتقي الرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعي

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءً بالرائدات الريفيات التابعة للتضامن الاجتماعي، وأكد دورهن المهم في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة سواء السكانية أو المشاركة الانتخابية أو غيرها والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين من كل فئاتهم خاصة المرأة بمختلف أعمارهن لتقوية السلوكيات الإنجابية وتغيير السلوكيات السلبية والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة.

وذلك ضمن جهود الدولة والقيادة السياسية في القضايا السكانية والمجتمعية وتفعيلًا للاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه حوالي 500 رائدة ريفية بمراكز (القوصية وأبنوب وأبوتيج) التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية.

حضر اللقاء مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وميرفت جرجس مسؤول بإدارة شئون المرأة والرائدات بمديرية التضامن الاجتماعي، وفريق عمل الإدارة (انصاف اسحاق، والهام محمد) ولفيف من الرائدات الريفيات.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم لإحدي الرائدات الريفيات ثم كلمة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي استعرض خلالها بعض الإنجازات والمشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة سواء الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

دور الرائدات الريفيات في المجتمع

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية الدور الحيوي التي تنفذه الرائدات الريفيات في المجتمع والتعامل المباشر مع المواطنين عامة والمرأة بصفة خاصة ما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج أفضل في تنمية المجتمع على كل المستويات ومشاركتهم في برامج طرق الأبواب والعمل على أرض الواقع.

وأوضح إلى أهمية تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية لمواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تعرض الأسر والمجتمع لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة الحياة وتقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية.

وأكد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة والندوات لرفع الوعي لدى المواطنين في كل القضايا المجتمعية وذلك لتحقيق أكبر استفادة وتحقيق مردود إيجابي والارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر بالعمل على مناهضة ومواجهة الزيادة السكانية غير المبررة والاكتشاف المبكر للاعاقة ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وزواج الأطفال وصحة المرأة والتمكين الاقتصادي.

يأتي هذا فضلًا عن حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مع الرائدات الريفيات واستمع لهن ورد على استفسارتهن وطلباتهن اللاتي سيتم دراستها ووضع حلول عاجلة لهن، كما حثهن على بذل مزيد من الجهود في التوعية والعمل بالقرى والنجوع وذلك لخدمة بلدهن مصر.

وفي نهاية اللقاء، استلم محافظ أسيوط دروع تذكارية من الإدارات المشاركة في اللقاء تقديرًا لجهوده في دعم قطاع التضامن الاجتماعي بالمراكز، كما حرصن الرائدات الريفيات على التقاط صور تذكارية مع المحافظ.

محافظ أسيوط يلتقي الرائدات الريفيات

محافظ أسيوط يلتقي الرائدات الريفيات

محافظ أسيوط يلتقي الرائدات الريفيات

محافظ أسيوط يلتقي الرائدات الريفيات

محافظ أسيوط يلتقي الرائدات الريفيات

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