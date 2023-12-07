الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مقار اللجان الانتخابية استعدادًا للاستحقاق الرئاسي 2024

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، بعض مقار اللجان الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 بحى شرق، استعدادًا للعرس الديمقراطي الذي سينطلق أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بكل محافظات الجمهورية، كما اطمأن على انتهاء الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وناشد محافظ أسيوط، جموع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادة المصريين وحقوقهم الدستورية واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية الحقيقية.

استعدادات اللجان الانتخابية

وتفقد المحافظ، جاهزية لجان مدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات ومدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية بنين بحي شرق أسيوط وتابع توفير التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الانتظار، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكل المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل والبالغ عددها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألفًا و21 ناخبًا، لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وتكليف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها في نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طارئ.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تم التنسيق والتواصل المستمر مع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، مؤكدًا على تزويد اللجان بكل وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الإنتخابية من حيث التهوية الجيدة والمراوح والإضاءة وتوفر جميع شروط الأمن والأمان بجميع اللجان وفي مقدمتها الأسوار الخارجية وقربها من المرافق والخدمات العامة والمحيط السكني للناخبين، فضلًا عن توفير سيارات اسعاف متنقلة بكل مقر انتخابي وتوفير أطباء ومسعفين وتوفير أدوية الطوارئ بكل لجنة تحسبًا لأي طارئ فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناخبين ومنع التزاحم على اللجان وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمعاقين للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان وتوفير فرد أمن بكل لجنة لتقديم الخدمات لكبار السن والمعاقين حرصًا على سلامتهم وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بسهولة.

كما أكد المحافظ، أنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة،وتسهيلًا عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية،تتمثل فى لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.

وأوضح، إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية بالمرور على كل اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة ورفع أى إشغالات وتم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار وعددًا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكل المقار الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كل سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الانتخابية، فضلًا عن مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أية حالات مرضية طارئة.

ونوه المحافظ، الى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الازمات بالمحافظة والتنسيق والربط مع كل الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها،على مدار 24 ساعة.

جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
جانب من جولة محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مقار اللجان الإنتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 بحي شرق استعداد ا للعرس الديمقراطي ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج

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