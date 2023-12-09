وكيل الشباب والرياضة بالغربية يعقد اجتماعًا مع غرف عمليات اللجان الفرعية

الانتخابات الرئاسية 2024..

عقد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم، اجتماعًا عبر برنامج "zoom"، مع جميع غرف عمليات اللجان الفرعية؛ للاطمئنان على جاهزية جميع غرف العمليات ومتابعة مرحلة تسليم المقرات الانتخابية التابعة لقطاع الشباب والرياضة بالغربية، والتي يبلغ عددها ١٣ مقرًا انتخابيًا تابعين لقطاعات (طنطا أول، طنطا ثان، المحلة أول، المحلة ثان، قطور، بسيون، سمنود، زفتي) وذلك من إجمالي عدد ٦٩٣ لجنة انتخابية على مستوى المحافظة.

وشدد الديب، على ضرورة مشاركة جميع فرق التطوع والجوالة بجميع مراكز الشباب في تسهيل العملية الانتخابية ووضع لجان لتعريف المواطنين بأماكن انتخابهم في العملية الانتخابية التي ستجري أيام (١٢،١١،١٠) ديسمبر الجاري، حيث تعكس المشاركة في العملية الانتخابية، وعي والتزام الجميع بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

الانتخابات الرئاسية 2024

كما وجَّه غرف العمليات الفرعية، بضرورة الاتصال بشكل مباشر وعلى مدار الساعة مع غرفة العلميات المركزية، وفي حالة حدوث أي طارئ أو مواجهة أي مشكلة ضرورة تبليغ غرفة العمليات المركزية لاتخاذ الإجراءات كافة.

وقال وكيل الوزارة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكل ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم، لافتًا إلى أن نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب.