تعقيم مقار لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية

بدأت محافظة الإسماعيلية في أعمال تطهير وتعقيم المدارس مقار لجان انتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها غدا، في مختلف المدن والمراكز.

وأجرى فريق الوقائية والأمراض المتوطنة بالإسماعيلية بإجراء خطة موسعة لضمان تطهير كافة المقرات الانتخابية من خلال الرش بأجهزة الرش المختلفة، وذلك بهدف القضاء علي الحشرات ومسببات الأمراض المختلفة وتعقيم أماكن الاستراحات بتلك المقار الانتخابية.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية غدًا الأحد وتستمر على مدار 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

عدد المقرات الانتخابية بالإسماعيلية

يذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسى حازم عمر (رمز السلم).

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كل الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.