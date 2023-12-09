السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| بوتين يشكر الرئيس السيسي لمساعدته في إجلاء الروس من غزة..و8563 مدرسة تستعد لانتخابات الرئاسة

ارشيفية
ارشيفية

تنوعت أخبار التريند اليوم السبت خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فن وأخبار عن الانتخابات، وسياسية واقتصادية، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

بوتين يشكر الرئيس السيسي على مساعدته في إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساعدته في إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة.

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"الصحة الفلسطينية": نعجز عن إحصاء أعداد الضحايا في غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن عجزها عن إحصاء ضحايا القطاع لكثرة الأعداد، حسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت.

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حزب الله: ألحقنا إصابات مباشرة بتجمع لجيش الاحتلال في محيط المطلة

أعلن حزب الله عن إلحاق إصابات مباشرة بتجمع لجيش الاحتلال بمحيط "المطلة"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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عقاران وطلقات نارية.. تفاصيل جديدة في واقعة "مذبحة دار السلام"

8563 مدرسة تستعد لانتخابات الرئاسة غدًا (صور)

استعدت 8563 مدرسة على مستوى الجمهورية لعقد اللجان الانتخابية المُعّدَة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

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الشحات غتوري: تعزيز التحول إلى "الجمارك الخضراء" ضمن خطة 2023 – 2026

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك: إننا نتطلع لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية فى تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية، معربًا عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا أمين عام المنظمة، التى عكست حرصه على التفاني فى العمل على مدار 15 عامًا، ومتمنيًا لإيان سوندرز الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.

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سلمى أبو ضيف تدعم القضية الفلسطينية بمشهد من "زينهم"

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن أقرب المشاهد إلى قلبها من مسلسل "زينهم" الذي يُعرَض حاليًا عبر شاشة قنوات ON، تزامنًا مع عرضه على منصة "watch it" الرقمية.

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"القومي للمرأة" يطلق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة السيدات بانتخابات الرئاسة 2024

يواصل المجلس القومي للمرأة استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023، حيث يعلن عن تخصيص غرفة عمليات لتلقي استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

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التريند أخبار التريند الرئيس السيسي إجلاء الرعايا قطاع غزة

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